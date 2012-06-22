Українські полонені в Лівії подали апеляцію

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформаційної політики МЗС України, сторона захисту подала апеляцію 20 червня.

На сьогодні МЗС України чекає, коли буде призначено дату розгляду поданої апеляції.

Як повідомляв УНІАН, 4 червня відбулося засідання військового суду Тріполі у справі 19 громадян України, двох громадян Росії і трьох громадян Білорусі, які з серпня 2011 року утримуються в ув'язненні революційної бригади „Аль-Каакаа”.

За наслідками засідання суд підтвердив обвинувачення, висунуті лівійською прокуратурою, і визнав їх «винними в участі в ремонті військової техніки для режиму Каддафі, яка використовувалася проти лівійського народу».

Одного громадянина РФ засуджено до довічного увязнення, решту затриманих, а саме, 19 українських громадян, одного росіянина і трьох громадян Республіки Білорусь засуджено до позбавлення волі строком на 10 років.