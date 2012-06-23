Комітет ВР розгляне заяву про стеження за журналістом "Української правди"

Як повідомили УНІАН у прес-службі Партії регіонів, про це сказала перший заступник голови комітету Олена Бондаренко.

Будь-якій подібній інформації, вважає вона, парламентський Комітет з питань свободи слова та інформації зобов'язаний приділяти особливу увагу.

«Законом України «Про комітети Верховної Ради» нам дано право контролювати дії влади і правоохоронних органів на предмет дотримання прав людини і прав журналіста, на предмет припинення спроб тиску на ЗМІ, якщо таке встановлене», - підкреслила О.Бондаренко.

Разом з тим, за її словами, необхідно врахувати і останнє інформаційне повідомлення від СБУ про законність дій стосовно журналіста «Української правди».

«Я чудово розумію, що СБУ буде обмежена таємницею слідства, і в рамках комітету ми почуємо тільки те, що буде дозволено законом. Я як депутат, як член комітету маю право внести питання до порядку денного чергового засідання. Тому вже зараз звернулася в секретаріат комітету з цією пропозицією», - сказала О.Бондаренко.

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Як повідомляв УНІАН, 22 червня головний редактор «Української правди» Олена Притула заявила, що Служба безпеки України переслідує журналіста її видання. «За інформацією, яку маємо в своєму розпорядженні ми, за ним ведеться зовнішнє спостереження, прослуховуються його телефонні розмови», - зазначила вона.

На її думку, переслідування пов'язане з тим, що журналіст особисто знає трьох з чотирьох чоловік, які заарештовані СБУ як підозрювані в організації квітневих вибухів у Дніпропетровську, і «намагався вийти на зв'язок з родичами затриманих з пропозицією, щоб ті погодилися публічно обговорювати деталі того, що сталося».

«Ми вбачаємо в діях працівників СБУ тиск на журналіста "Української правди" і громадянина. Ми вважаємо, що його переслідування організоване з метою не допустити втручання незалежного ЗМІ в хід справи "дніпропетровських підривників", в якому насправді існує безліч неясностей і безглуздостей», - підкреслює О.Притула.

О.Притула повідомила, що видання направляє офіційні запити в СБУ, Генеральну прокуратуру, МВС, адміністрацію Президента та інші уповноважені органи. «Ми вимагаємо відповісти, на якій підставі організовано явно протизаконне переслідування журналіста "Української правди", - зазначила вона.

В СБУ заявили, що процесуальні дії стосовно журналіста «Української правди» здійснювалися законно.