Медведєв натякає, що Україні доведеться вибирати стілець, на якому сидіти

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на зустрічі з Президентом України Віктором Януковичем у Києві.

Д.Медведєв підкреслив, що Україна є найближчим сусідом і партнером Росії, й «у нас із різних причин немає ніяких підстав переглядати наші стратегічні взаємовідносини».

За словами російського прем`єра, існують питання щодо інтеграційних об`єднань, щодо векторів економічного розвитку країн.

«Але, на мій погляд, навіть по цих, можливо, найскладніших питаннях (вони складні не тому, що невирішувані, а тому, що від них залежить майбутнє), я розумію, чому Україна приймає таку дуже акуратну позицію з цих питань», - сказав Д.Медведєв і додав, що рано чи пізно все одно на ці питання доведеться давати відповіді.

Він висловив надію, що сьогодні в ході його зустрічей в Києві ці питання обговорюватимуться в дружній атмосфері.

Також Д.Медведєв зазначив, що сьогодні міжнародне становище не радує, і все свідчить про те, що простого економічного майбутнього ні в кого не буде.

«Нам доведеться ухвалювати рішення, можливо, іноді жорсткі, надзвичайні рішення для того, щоб підтримувати наші економіки», - сказав Д.Медведєв, зазначивши, що іноді треба буде ухвалювати рішення не лише самостійно, але й разом із партнерами.