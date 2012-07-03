Попов: Із завершенням Євро ми розпочали ще цікавіший проект

Сьогодні у Київській міській державній адміністрації підвели підсумки проведення Євро 2012. Про це повідомляє прес-служба київської влади.

«Завершився дуже приємний, але дуже непростий етап як в історії європейського футболу, так і в історії нашої країни. Згідно висловлювань експертів, Євро-проект, який ми готували усі разом, пройшов на дуже високому рівні, - зазначив голова КМДА Олександр Попов, - Кожне місто, яке брало участь в організації та проведенні матчів, зробило свій внесок у спільну справу. Але саме до міста Києва – міста, де відбувся фінальний матч, міста, яке встановило низку рекордів Євротурніру за всю його історію, безумовно була прикута найбільша увага вболівальників, керівництва УЄФА та європейських країн. І ми зробили все задля того, аби у гостей міста залишились найкращі враження про проведення Євро у Києві», – підкреслив Олександр Попов.

Голова КМДА наголосив, що футбольний чемпіонат Європи став важливим етапом у реалізації стратегічного завдання міської влади.

«Євро 2012 – це важливий етап у реалізації проекту, який ми вже розпочали, – проекту розвитку Києва. Це дуже цікавий, широкомасштабний і, мабуть, ще складніший проект ніж чемпіонат Євро. На його реалізацію ми спрямуємо стільки сил і ресурсів, скільки буде необхідно», – додав Олександр Попов.