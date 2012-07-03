Єфремов порадить Ландіку не судитися з LB.ua

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на брифінгу.

За словами О.Єфремова, «це зовсім неперспективно, оскільки депутат, перебуваючи на своєму робочому місці, повинен займатися роботою, а не особистими питаннями». Про це лідер фракції сказав, коментуючи те, що листування В.Ландік про звільнення свого сина вів під час засідання парламенту, що й сфотографували журналісти LB.ua.

Як сказав О.Єфремов, він не може наполягати на тому, щоб В.Ландік забрав свою заяву з правоохоронних органів, оскільки у фракції «не така дисципліна, щоб на чомусь наполягати».

Водночас він зазначив, що має намір сьогодні поговорити з В.Ландіком із цього приводу і йому рекомендуватиме «не займатися питаннями, які не мають логічного завершення».

При цьому О.Єфремов додав: «Хоча, як мені здається, конфлікт там в іншому».

Як повідомляв УНІАН, В.Ландік звернувся до прокуратури з вимогою порушити кримінальну справу за порушення таємниці листування ресурсом LB.ua.

Відповідну заяву депутат подав до прокуратури Печерського району Києва, повідомляє сайт LB.ua.

Депутат вимагає порушити кримінальну справу за статтею 163 Кримінального кодексу (порушення таємниці листування здійснене щодо державних або громадських діячів), яка передбачає покарання у вигляді ув’язнення від трьох до семи років

У заяві В.Ландіка фігурують шеф-редактор LB.ua Ксенія Василенко (Соня Кошкіна), головний редактор Олег Базар і фотокор Максим Левін.

Депутата обурила публікація від 18 листопада 2011 року "Ландік-старший рятує сина за допомогою технологів і "правильних" коментарів на сайтах".

У статті розміщено фото, на яких "регіонал" В.Ландік у сесійному залі парламенту веде СМС-листування щодо долі свого сина, який на той момент перебував під судом за звинуваченням у побитті дівчини.

Юристи LB.ua, ознайомившись із запитом прокуратури, не знаходять у діях керівників і журналістів видання неправомірних дій, а тим паче складу злочину. Разом з тим, на їхню думку, справа не обмежиться попередньою перевіркою, і висока ймовірність порушення кримінальної справи вже найближчим часом.