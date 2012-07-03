Президент ПА НАТО: Тимошенко слабка і ледве підводиться з ліжка

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу у Харкові після зустрічі із Ю.Тимошенко сказав президент Парламентської асамблеї НАТО Карл Ламерс.

«Я запитав у Юлії Тимошенко, як вона почувається. Вона сказала, що зараз їй трохи краще. Але фізично вона ще досить слабка. Вона насилу може вставати зі свого ліжка і не може сидіти більше 15 хвилин. Але психічно вона дуже сильна, така, як я її знав», - сказав К.Ламерс.

Він зазначив, що зустріч із Ю.Тимошенко тривала більше години.

За словами К.Ламерса, під час спілкування Ю.Тимошенко подякувала канцлеру Німеччини, державним діячам країн Європи, представникам країн НАТО і лікарям «Шаріте», які висловлювали їй підтримку.