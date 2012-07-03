Янукович зустрівся з донькою Бориса Возницького

Президент України Віктор Янукович зустрівся з донькою Бориса Григоровича Возницького - Ларисою Разінковою-Возницькою, повідомляє прес-служба. Глава держави ще раз висловив слова великої пошани до світлої пам’яті Бориса Возницького і запевнив, що завжди буде підтримувати людей, які продовжують справу Бориса Григоровича.

Президент України поцікавився думкою Лариси Борисівни щодо ситуації із збереженням пам’яток культури на Львівщині.

Зустріч відбулася після завершення засідання Громадської гуманітарної ради при Президентові, участь у якій брала також Лариса Разінкова-Возницька.