Активісти "Свободи" виїжджають зі Львова до Києва

Про це повідомила УНІАН прес-секретар ЛОО ВО „Свобода” Леся Федів.

Вона зазначила, що виїзд буде здійснюватися сьогодні вночі автобусом та приватним автотранспортом.

„Бажаючих взяти участь в акції опозиційних сил біля Українського дому вже записалося 150 чоловік, однак, сьогодні до Києва вирушить перша сотня активістів „Свободи”. Серед них будуть депутати-„свободівці” Львівської обласної ради та місцевих рад”, - зазначила Л.Федів.

На площі біля приміщення Львівської ОДА триває цілодобова акція протесту опозиційних сил Львівщини, встановлено 24 намети, в яких перебувають кілька десятків чоловік.