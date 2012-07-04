Активісти "Свободи" виїжджають зі Львова до Києва
22:12, 04 липня 2012Політика
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Сьогодні сто представників Львівської обласної організації ВО „Свобода” вирушать до Києва на підтримку акції опозиції проти закону про державну мовну політику, яка проходить біля „Українського дому”.
Про це повідомила УНІАН прес-секретар ЛОО ВО „Свобода” Леся Федів.
Вона зазначила, що виїзд буде здійснюватися сьогодні вночі автобусом та приватним автотранспортом.
„Бажаючих взяти участь в акції опозиційних сил біля Українського дому вже записалося 150 чоловік, однак, сьогодні до Києва вирушить перша сотня активістів „Свободи”. Серед них будуть депутати-„свободівці” Львівської обласної ради та місцевих рад”, - зазначила Л.Федів.
На площі біля приміщення Львівської ОДА триває цілодобова акція протесту опозиційних сил Львівщини, встановлено 24 намети, в яких перебувають кілька десятків чоловік.
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