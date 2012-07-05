Єфремов не бачить потреби переголосовувати мовний закон
11:57, 05 липня 2012Політика
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Лідер фракції Партії регіонів Олександр Єфремов не бачить потреби у переголосуванні закону про засади державної мовної політики.
Єфремов радить опозиції шукати голоси
Як передає кореспондент УНІАН, про це О.Єфремов заявив журналістам, коментуючи інформацію про можливість переголосування цього закону.
«Порушень жодних немає», - сказав О.Єфремов.
Водночас, додав він, якщо опозиція хоче переголосувати цей закон, то їй потрібно зібрати голоси.
«Якщо вони мають достатню кількість голосів, і це підтримують депутати, то це можливо. Якщо голосів не буде, то це неможливо», - сказав О.Єфремов.
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