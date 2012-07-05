Єфремов не бачить потреби переголосовувати мовний закон

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.Єфремов заявив журналістам, коментуючи інформацію про можливість переголосування цього закону.

«Порушень жодних немає», - сказав О.Єфремов.

Водночас, додав він, якщо опозиція хоче переголосувати цей закон, то їй потрібно зібрати голоси.

«Якщо вони мають достатню кількість голосів, і це підтримують депутати, то це можливо. Якщо голосів не буде, то це неможливо», - сказав О.Єфремов.