Мітингувальників під Українським домом можуть оштрафувати
12:43, 11 липня 2012Політика
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Столичні комунальники попередили мітингувальників під Українським домом про відповідальність за забруднення території.
Мітингувальникам винесли попередження
Працівники комунального підприємства «Київблагоустрій» винесли офіційне попередження учасникам акції біля Українського дому про адміністративну відповідальність у зв’язку із забрудненням території та унеможливленням доступу для її прибирання спеціальними службами.
Про це УНІАН повідомило поінформоване джерело.
Співрозмовник агентства зазначив, що комунальники вручили учасникам акції офіційний документ, у якому міститься попередження, що в разі обмеження доступу для прибирання території стосовно мітингувальників буде складено протокол за адміністративне порушення, відповідальність за яке передбачає штраф у сумі понад 1500 грн.
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