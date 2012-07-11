Парубій каже, що опозиція готова голосувати за скасування недоторканності

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на прес-конференції у Тернополі, зазначивши, що є два законопроекти з цього приводу.

«Є законопроект, який подала Партія регіонів, і він передбачає позбавлення недоторканності лише народних депутатів. Є ще законопроект, поданий нами, який передбачає ще зняття недоторканності із суддів та з Президента. Ми готові голосувати як за один, так і за другий законопроекти», - сказав А.Парубій.

У свою чергу, голова обласної організації партії «Фронт Змін» Роман Заставний зазначив, що перший законопроект дасть владі можливість ще більшого тиску на депутатів.

«Зараз нам закидають такі тези, які гарно сприймаються людьми, але це може мати серйозні негативні наслідки. Партія регіонів пропонує зняти недоторканність лише з депутатів. Чому? Бо якщо забрати з нардепа ще недоторканність, то він не зможе навіть висловити свою позицію, стати на захист людей. Формується модель, яка дозволяла би Президенту і більшості контролювати всіх і вся. Мова не лише про тиск на депутатів від опозиції, цей закон дасть Партії регіонів можливість контролювати й своїх, бо і серед своїх не дуже позитивна картина і не зовсім однозначна», – заявив Р.Заставний.

Потенційні небезпеки даних законопроектів відзначив й А.Парубій. «Ми усвідомлюємо, що для багатьох це невдовзі може потягнути ув’язнення. Але ми виходимо з того, що Янукович - ненадовго, а недоторканність потрібно знімати. Розуміємо, що це провокація, щоб мати тиск на депутатів від опозиції, але таки прийняли рішення про підтримку цих законопроектів», – сказав А.Парубій.