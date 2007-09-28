Добкін рветься до державної таємниці

Харківський міський голова Михайло ДОБКІН звернувся до Генерального прокурора України, прем`єр-міністра України, голови ЦВК і першого заступника голови СБУ «з приводу протиправного втручання керівників Управління СБУ в Харківській області в діяльність міської ради та її посадових осіб і відвертим виконанням політичного замовлення під час виборчої кампанії».

Як передає кореспондент УНІАН, текст звернення, у якому М.ДОБКІН просить «перевірити діяльність і обґрунтованість вимог Управління СБУ в Харківській області і дати об`єктивну правову оцінку діям керівництва і посадовців обласного управління служби безпеки», розміщений на офіційному веб-сайті Харківської міськради.

У зверненні Харківського міського голови в хронологічному порядку викладені події 3-21 вересня 2007 р. і наголошується, що СБУ перевищує надані законодавством повноваження і активно втручається в процес виборчої кампанії. «Розкриваючи свої справжні наміри виконати політичне замовлення у будь-який спосіб усунути з виборних посад Харківського міського голову та секретаря міської ради, начальником УСБУ в Харківській області А.МУХАТАЄВИМ напередодні дня голосування на позачергових виборах народних депутатів України була організована перевірка, за упередженими та документально не підтвердженими висновками якої міській раді, міському голові та секретарю міської ради скасовані допуски до державної таємниці», - говориться у зверненні.

Також у листі повідомляється, що начальник обласного управління А.МУХАТАЄВ був сповіщений про те, що 18 вересня до окружного адміністративного суду поданий адміністративний позов про визнання дій Управління СБУ в Харківській області протиправними і про відміну Акту перевірки від 10 вересня 2007 р. Незважаючи на наявність судової суперечки, керівництво обласного управління служби безпеки розповсюдило через ЗМІ односторонньо підготовлену інформацію. Управління СБУ в Харківській області, в обхід українського законодавства, намагалося отримати конфіденційну інформацію про діяльність приватних і комунальних підприємств, депутатів міської ради, посадових і службових осіб ради та її виконавчих органів.

«Приводом для відміни допуску до державної таємниці міського голови і секретаря міськради виявилося нібито не повідомлення осіб, що надали допуск до держтаємниці, про виїзди за кордон. Проте цей висновок СБУ спростовується документами міськради, які співробітники СБУ, що проводили перевірку, не взяли до уваги», - повідомив директор Юридичного департаменту Володимир КОВАЛЕНКО.

У зверненні вказується, що 21 вересня до службового кабінету першого заступника міського голови зайшли п`ять співробітників СБУ в Харківській області, вимагаючи - без надання відповідних документів - видати їм загальні списки виборців і надати доступ до комп`ютерів та програмного забезпечення, які використовуються при підготовці списків виборців.

У листі відзначено, що 18 вересня А.МУХАТАЄВУ була направлена письмова інформація про невідповідність висновків комісії вимогам українського законодавства. Того ж дня міськрада направила в обласну прокуратуру заяву про незаконні дії УСБУ в Харківській області. 10-21 вересня А.МУХАТАЄВ тричі вимагав від міського голови позбавити секретаря міської ради доступу до держтаємниці, а також вимагав його зняття з посади, не врахувавши, що секретар міськради обирається на посаду більшістю депутатського корпусу, повідомляє веб-сайт Харківської міськради.