Українцям припинили видавати візи до Італії
16:44, 17 липня 2012Політика
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Консульство Італії в Україні призупинило прийом документів на отримання туристичних віз.
Бізнес-візи можна буде отримати лише після 23 липня
Про це повідомляє Візовий центр Італії у Києві.
«За розпорядженням Консульства Італії через надмірне збільшення кількості заявок запис і прийом документів на отримання туристичної візи призупинено», - йдеться в повідомленні.
Запис на подання документів на бізнес-візу можливий з 23 липня 2012 року.
Документи на всі інші типи віз подаються на загальних підставах і за попереднім записом.
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