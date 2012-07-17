Українцям припинили видавати візи до Італії

Про це повідомляє Візовий центр Італії у Києві.

«За розпорядженням Консульства Італії через надмірне збільшення кількості заявок запис і прийом документів на отримання туристичної візи призупинено», - йдеться в повідомленні.

Запис на подання документів на бізнес-візу можливий з 23 липня 2012 року.

Документи на всі інші типи віз подаються на загальних підставах і за попереднім записом.