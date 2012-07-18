Прокуратура порушила справу за публікацію смсок Ландіка

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків із засобами масової інформації прокуратури міста Києва, прокуратура Печерського району провела перевірку за заявою народного депутата В.Ландіка від 21 червня, у якій йдеться про порушення його особистих прав, гарантованих Конституцією України, та необхідність прийняття рішення відповідно до Кримінального кодексу України.

За результатами цієї перевірки 18 липня було порушено кримінальну справу за фактом скоєння злочину, передбаченого ч. 2 ст. 163 та ч. 2 ст. 182 Кримінального кодексу України (порушення таємниці листування чи іншої кореспонденції державного діяча, що передається засобами зв’язку, та незаконного збирання, використання, поширення конфіденційної інформації про особу, що заподіяло істотної шкоди законним правам, свободам та інтересам особи).

Як відомо, 17 листопада 2011 року у приміщенні Верховної Ради України було зафіксовано і розповсюджено в Інтернет-виданні інформаційного порталу LB.ua приватне телефонне SMS-листування народного депутата В.Ландіка.

Як повідомляв УНІАН, у заяві В.Ландіка фігурують шеф-редактор LB.ua Ксенія Василенко (Соня Кошкіна), головний редактор Олег Базар і фотокор Максим Левін.

Депутата обурила публікація від 18 листопада 2011 року "Ландік-старший рятує сина за допомогою технологів і "правильних" коментарів на сайтах". У статті розміщено фото, на яких В.Ландік у сесійному залі парламенту веде СМС-листування щодо долі свого сина, який тоді перебував під судом за звинуваченням у побитті дівчини.