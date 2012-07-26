Експерт: не має значення, зустрінеться Янукович з Кирилом чи ні

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції заявив голова Української Асоціації релігійної свободи Віктор Єленський.

“Буде зустрічатися В.Янукович з Патріархом Кирилом, чи не буде він зустрічатися, я думаю, що це не є наразі головним”, - сказав В.Єленський.

За його словами, попри те, що відбувається охолодження у відносинах між Президентом В.Януковичем та Патріархом Кирилом, політика, яку здійснює Адміністрація Президента та сам глава держави, іде в руслі політики Московської патріархії. “Банкова зупиняється лише там і тоді, де вона зустрічає спротив віруючих”, - сказав В.Єленський.

Зі свого боку, науковий директор політичної аналітики Національного університета «Києво-Могилянська академія» Олексій Гарань зауважив, що йому важко уявити, що В.Янукович спеціально приїде на зустріч з Кирилом з Криму. В той же час, він висловив думку, що глава держави повернеться до Києва на день Хрещення Русі.

За словами О.Гараня, в іншому випадку це виглядатиме, що В.Янукович приїхав на поклон до Патріарха Кирила. Він також вважає, що візит Кирила до України суттєво не змінить суспільної думки щодо втручання Московського патріархату в життя нашої країни. “Так само не зміниться і думка тих мирян, для яких Кирило є авторитетом”, - сказав експерт.

Нагадаємо, 27-28 липня Українська православна церква Московського патріархату святкуватиме кілька подій: 20-річчя предстоятельського служіння Митрополита Київського і всієї України Володимира, День Хрещення Київської Русі, День пам’яті святого рівноапостольного князя Володимира та Собор Київських святих. Урочистості очолить патріарх Московський і всієї Русі Кирил, який перебуватиме в Україні з 26 по 28 липня.

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Як повідомила газета «Сегодня», патріарх Кирил під час візиту в Україну не зустрічатиметься з Президентом України В.Януковичем.

За інформацією газети, на святкуванні 1024-ї річниці хрещення Руси не буде В.Януковича. Президент був у Києві на похованні Богдана Ступки 24 липня, але вчора вдень літак глави держави вилетів до Криму.

Газета зазначає, що минулого року В.Янукович також відпочивав у Криму в той час, коли Кирил проводив служби в Києві, але тоді глава РПЦ сам літав до українського Президента.

«Цього року традиційна липнева зустріч Януковича з Кирилом навряд чи відбудеться, й справа тут не в особистих відносинах церковного лідера з політичним, а у відносинах між Кремлем і Банковою, які зараз знаходяться, мабуть, у найнижчій фазі за час президентства Януковича. І яким би не було особисте ставлення Кирила до господаря Банкової, він навряд чи демонструватиме його зараз», - пише «Сегодня».

Невипадково, зазначає газета, в програмі візиту патріарха значиться лише обов'язковий пункт програми - Київ, а поїздки в інші міста відсутні, хоча спочатку в УПЦ очікували, що Кирил також відвідає Чернігів.