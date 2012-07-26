Медики з клініки Тимошенко скаржаться на приниження їх честі та гідності

Про це заявив професор, лікар ЦКБ № 5 «Укрзалізниці» Борис Михайлов, пишуть «Коментарі».

«Події останнього тижня змушують нас відправити Бундестагу і 10 найавторитетнішим і значущим виданням ФРН колективне звернення з приводу того, щоб вони не втручалися в хід лікування Тимошенко і не залучали туди політику, - заявив він. - Аналізуючи відвідування представників німецького політикуму в Україні, ми дійшли висновку, що більшість з них - депутати Бундестагу. Вони дозволяють собі певні зауваження з приводу знаходження пацієнтки, коментарі про її здоров´я, можливість або неможливість її адекватної терапії в наших умовах. Це є чітке свідчення певної позиції німецького політикуму».

За його словами, заяву медики планують відправити сьогодні.

У ній лікарі просять членів Високих Зборів Бундестагу «в рамках традицій і можливостей парламентаризму максимально сприяти в розмежуванні політичних цілей і професійної медичної діяльності на благо пацієнта».

Крім того, харківські медики заявляють про «приниження їх честі та гідності».

«Займаючись тривалий час безрезультатним або слабо результативним лікуванням привілейованої пацієнтки в умовах багатопрофільної клініки м. Харкова, представники клініки «Шаріте» своїми діями протиставляють себе і підопічну всьому українському народу. При цьому вони принижують честь і гідність українських та харківських медиків», - сказано в зверненні.

Також, за словами Михайлова, до заяви буде прикладена копія подібного звернення до захисника екс-прем´єра Сергія Власенка, під яким підписалися 12 500 харківських медиків.