Регіонал: Порядок денний Ради ще відкритий

Порядок денний позачергової сесії Верховної Ради України 30 липня передбачає питання, які стосуються змін до держбюджету, створення нових робочих місць, реалізації інвестиційної діяльності та спрощення процедурних систем.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Партії регіонів, про це повідомив голова Комітету ВР з питань регламенту, депутатської етики та забезпечення діяльності Верховної Ради України Володимир Макеєнко, коментуючи підписання головою Верховної Ради України Володимиром Литвином розпорядження про скликання 30 липня позачергової сесії Верховної Ради України шостого скликання.

«Згідно з Регламентом, ми зібрали необхідну кількість підписів, подали голові ВР і, відповідно до Конституції та Регламенту, голова ВР підписав розпорядження про скликання позачергової сесії”, - зауважив народний депутат.

«Ми подали пропозиції до порядку денного», - зазначив він.

Парламентарій повідомив, що до розгляду пропонуються наступні питання: «проект закону про внесення змін до статті 6 Закону України про держбюджет, що стосується енергетичної галузі, Міністерства енергетики та вугільної промисловості; про зміни до держбюджету на 2012 рік щодо видатків державного агентства екологічних інвестицій, згідно з Кіотським протоколом. Йдеться про так звані «екологічні гроші», про те, щоб уряд мав право їх витрачати».

Він також перелічив, що планується обговорення питань «про стимулювання інвестиційної діяльності в пріоритетних галузях економіки з метою створення нових робочих місць – це закон; про прикінцеві перехідні положення Митного кодексу щодо особливостей оподаткування суб’єктів господарювання, які реалізують інвестиційні проекти в пріоритетних галузях економіки. Ми хочемо спростити ці процедури, відповідно до законодавчих актів; про зміни до Податкового кодексу щодо особливостей оподаткування суб’єктів господарювання, які реалізують інвестиційні проекти у пріоритетних галузях економіки».

«Усе це спрямовано на створення нових робочих місць, на спрощення інвестиційної діяльності у нашій державі», - наголосив В.Макеєнко.

Він додав, що також може бути розглянуто питання про іпотечні облігації, щодо їх випуску й обігу. «Але це вже - якщо буде час», - сказав депутат.

«Оце той порядок денний, який ми запропонували. Я не виключаю, що до нього будуть зміни і доповнення», - зауважив голова Регламентного комітету ВР. «Зараз розпочалося його обговорення. Ми розіслали його по фракціях, щоб депутати могли висловити свої пропозиції та внести доповнення», - додав він.

«Порядок денний відкритий», - зазначив політик.

Депутат звернув увагу, що ключовими питаннями порядку денного є «зміни до бюджету, створення нових робочих місць. Спрощення різних процедурних систем для того, щоб у нас з’явилися нові робочі місця». «Про це говорив уряд, про це говорив Президент. Про це говорилось і під час сесії, яка завершилась», - зазначив В.Макеєнко.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні голова ВР В.Литвин відповідно до частини 2 статті 83 Конституції України підписав розпорядження про скликання позачергової сесії Верховної Ради України. Засідання відбудеться 30 липня о 10 годині.

Після цього джерело у фракції КПУ повідомили УНІАН, що, не виключено, що перший заступник голови Верховної Ради України Адам Мартинюк може бути обраний на позачерговій сесії головою парламенту України.

Один із депутатів фракції КПУ зазначив, що зараз ряд членів фракції Народної партії переконують Володимира Литвина підписати “мовний” закон і тоді не ставитиметься питання про звільнення його з посади голови ВР. За його словами, в разі, якщо цього не відбудеться, то на позачерговій сесії В.Литвин покине посаду голови ВР і на цю посаду може бути обраний А.Мартинюк.

У порядку денному позачергової сесії, котра призначена на 30 липня, серед питань є і кадрові, але при цьому не уточнено, які саме. На даний час на сайті парламенту немає жодного проекту постанови щодо звільнення В.Литвина та щодо кандидатур на посаду голови ВР.