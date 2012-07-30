Тимошенко й Луценко увійшли до першої п’ятірки виборчого списку опозиції

Юлія Тимошенко, Арсеній Яценюк, Анатолій Гриценко, Олександр Турчинов та Юрій Луценко увійшли до першої п’ятірки списку від Об’єднаної опозиції «Батьківщина» на виборах до Верховної Ради.

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення ухвалив з’їзд опозиції, який відбувається в Києві.

Після того, як О.Турчинов оголосив, що першим номером списку обрано Ю.Тимошенко, делегати з’їзду скандували «Юля, Юля!».

Далі у виборчому списку Об’єднаної опозиції йдуть В’ячеслав Кириленко, Григорій Немиря, Сергій Соболєв, Борис Тарасюк, Микола Томенко.