Кличко сподівається, що Шевченко добре подумав перед тим, як іти в політику

«Не хотілося б, щоб великий спортсмен став учасником чиєїсь політичної технології», - заявив лідер партії «УДАР» Віталій Кличко, коментуючи наміри відомого футболіста Андрія Шевченка почати активну політичну діяльність.

Зокрема, в інтерв’ю ТСН В.Кличко зазначив: «Якщо людина за три місяці до виборів вирішує піти в політику, це має бути дуже зважене і усвідомлене рішення. І дуже сподіваюся, що це щирий порив душі. Не хотілося б, щоб великий спортсмен став учасником чиєїсь політичної технології», – наголосив лідер «УДАРу».

Як повідомляв УНІАН, 28 липня стало відомо, що футболіст А.Шевченко вступив в партію «Україна - Вперед!».

На зауваження журнаіста, що «уже є коментарі, що Наталія Королевська взяла А.Шевченка, щоб відщипнути у вас трохи голосів», В.Кличко відповів: «Відщипнути наші голоси буде складно. Адже партія "УДАР" - це не спортивний і не фан-клуб, а політична сила, яка об'єднує людей своєю ідеологією. І думати, що спортом ми будемо ділити виборців абсолютна помилка. Вибір стоїть не між спортсменами або видами спорту, а між цінностями і баченням того, якою може і повинна бути політика і влада в нашій країні».