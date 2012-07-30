Кличко сподівається, що Шевченко добре подумав перед тим, як іти в політику

20:00, 30 липня 2012
Політика
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Кличку «не хотілося б», щоб великий спортсмен Шевченко «став учасником чиєїсь політичної технології».

Кличкові не хотілося б, щоб футболіста просто використали

«Не хотілося б, щоб великий спортсмен став учасником чиєїсь політичної технології», - заявив лідер партії «УДАР» Віталій Кличко, коментуючи наміри відомого футболіста Андрія Шевченка почати активну політичну діяльність.

Зокрема, в інтерв’ю ТСН В.Кличко зазначив: «Якщо людина за три місяці до виборів вирішує піти в політику, це має бути дуже зважене і усвідомлене рішення. І дуже сподіваюся, що це щирий порив душі. Не хотілося б, щоб великий спортсмен став учасником чиєїсь політичної технології», – наголосив лідер «УДАРу».

Як повідомляв УНІАН, 28 липня стало відомо, що футболіст А.Шевченко вступив в партію «Україна - Вперед!».

На зауваження журнаіста, що «уже є коментарі, що Наталія Королевська взяла А.Шевченка, щоб відщипнути у вас трохи голосів», В.Кличко відповів: «Відщипнути наші голоси буде складно. Адже партія "УДАР" - це не спортивний і не фан-клуб, а політична сила, яка об'єднує людей своєю ідеологією. І думати, що спортом ми будемо ділити виборців абсолютна помилка. Вибір стоїть не між спортсменами або видами спорту, а між цінностями і баченням того, якою може і повинна бути політика і влада в нашій країні».

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