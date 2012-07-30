Депутати з'їзду ПР знайшли об'єднавчий фактор для українців

Як повідомляє прес-служба Партії регіонів, у рішенні з'їзду відзначається, що регіональним і місцевим партійним організаціям необхідно провести відповідну роботу для того, щоб цей ювілей став об'єднавчим фактором для жителів сходу та заходу країни, української діаспори, людей різних політичних поглядів і уподобань.

27 липня цього року на конференції Київської міської організації Партії регіонів було прийнято Звернення до регіональних та місцевих організацій Партії регіонів.

У тексті звернення, зокрема, зазначається: «У 2014 році Україна і світ святкуватимуть 200-річчя з дня народження Т.Шевченка. Київська міська організація ПР звертається до всіх регіональних і місцевих партійних організацій з пропозицією активно підтримати ініціативу Президента України, почесного лідера Партії регіонів Віктора Януковича про оголошення 2014 року Міжнародним роком Т.Шевченка. Ми пропонуємо на всіх рівнях в Україні, а також за її межами зробити все, щоб пам'ять про великого Кобзаря була гідно відзначена. Це допоможе у формуванні патріотично відданих, інтелектуально сильних і духовно багатих особистостей, сприятиме консолідації суспільства».