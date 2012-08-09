Олійник: закон про мовну політику захищає права людини

Про це він заявив, коментуючи підписання Президентом Закону «Про засади державної мовної політики», повідомили УНІАН у прес-службі Партії регіонів.

«Президент України як гарант Конституції дотримується Основного Закону України. У 10 ст. Конституції прописано три чіткі положення. Перше – державною мовою України є українська мова. Друге – держава гарантує вільний розвиток і захист російської та інших мов національних меншин. І третє – застосування мов в Україні гарантується Конституцією та визначається законом», - зауважив В.Олійник.

За його словами, мовний закон повністю відповідає нормам Європейської хартії регіональних мов і мов національних меншин.

В.Олійник стверджує, що Закон «Про засади державної мовної політики» не порушує права української мови. І саме українська мова залишається єдиною державною мовою в країні. «Більше того, Віктор Янукович дав доручення створити робочу групу при Кабінеті міністрів із залученням громадськості, відомих діячів освіти, науки та мистецтв, провідних фахівців із мовних питань для розробки та внесення системних пропозицій з удосконалення законодавства щодо порядку застосування мов в Україні», - нагадав депутат.

Також В.Олійник додав, що підписання мовного закону – «ще одне підтвердження того, що Партія регіонів виконує свої зобов’язання перед виборцями».