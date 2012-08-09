В Одесі батьки більшості першокласників обрали українську мову навчання

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила на прес-конференції заступник начальника Управління освіти Одеської міськради Вікторія Іщенко.

За даними управління, 52 відсотки батьків написали заяви, в яких висловилися, щоб їхніх дітей навчали державною мовою, а 48 відсотків обрали для своїх дітей російську мову навчання.

Разом з тим, кількість російськомовних класів цього року, порівняно з минулим, зросла: 1 вересня буде відкрито 33 таких класи, а в 2011 році їх було 26.

В.Іщенко відзначила, що перші класи формувалися цього року за обраними батьками мовами навчання (російською чи українською) згідно з прийнятою Одеською міськрадою «Програмою збереження і розвитку російської мови на період з 2011 по 2015 роки».

«Російських класів не буде тільки в українській гімназії №7, - повідомила В.Іщенко, - оскільки рада гімназії проголосувала за дотримання Статуту навчального закладу і відмовилася навчати дітей цій мові».

У зв'язку з різким збільшенням в минулому році першокласників, які навчаються російською мовою, за рахунок міського бюджету додатково придбано 815 комплектів підручників, повідомила заступник начальника Управління освіти.