Опозиція не змириться з рішенням ЦВК щодо Тимошенко і Луценка - і подасть до суду

10:48, 09 серпня 2012
Політика
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Об’єднана опозиція сьогодні подасть позов до адміністративного суду з вимогою до ЦВК скасувати рішення про відмову в реєстрації кандидатів у народні депутати Юлії Тимошенко та Юрія Луценка.

Юрій Луценко, Юлія Тимошенко

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу повідомив голова ради Об’єднаної опозиції Арсеній Яценюк.

Він наголосив, що бути обраним і бути зареєстрованим - це різні терміни. За словами А.Яценюка, Європейський суд з прав людини своїм рішенням визнав, що Ю.Луценко є засудженим з політичних мотивів. За словами А.Яценюка, якщо таке ж саме рішення ЄСПЛ ухвалить за скаргою Юлії Тимошенко, то вони обидва можуть бути зареєстрованими кандидатами у народні депутати.

«Це означає, що вони можуть не тільки брати участь, але і бути обраними. Сьогодні ми подаємо цей позов і хочемо зобов’язати ЦВК відновити Тимошенко і Луценка у виборчому списку», - сказав А.Яценюк.

У свою чергу, перший заступник лідера партії «Батьківщина» Олександр Турчинов зауважив, що опозиція звернеться до Євросуду з прав людини, якщо українські суди не поновлять Ю.Тимошенко та Ю.Луценка у виборчому списку.

«Безумовно, ми будемо це робити», - сказав О.Турчинов, пояснивши, що відмова ЦВК в реєстрації порушує право Ю.Тимошенко та Ю.Луценка обиратися до законодавчого органу влади.

Як повідомляв УНІАН, 8 серпня Центральна виборча комісія відмовилась реєструвати кандидатами у народні депутати за списком «Батьківщини» екс-прем’єр-міністра Юлію Тимошенко та екс-міністра внутрішніх справ України Юрія Луценка.

Як зазначив член ЦВК Олександр Шелестов, з огляду на документи, подані до ЦВК 6 серпня Міністерством внутрішніх справ, а 8 серпня Печерським судом та Генпрокуратурою, комісія виявила обставини, які позбавляють Ю.Тимошенко та Ю.Луценка права балотуватися у народні депутати та бути включеними у список «Батьківщини» під номерами 1 та 5 відповідно.

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