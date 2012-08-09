Опозиція не змириться з рішенням ЦВК щодо Тимошенко і Луценка - і подасть до суду

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу повідомив голова ради Об’єднаної опозиції Арсеній Яценюк.

Він наголосив, що бути обраним і бути зареєстрованим - це різні терміни. За словами А.Яценюка, Європейський суд з прав людини своїм рішенням визнав, що Ю.Луценко є засудженим з політичних мотивів. За словами А.Яценюка, якщо таке ж саме рішення ЄСПЛ ухвалить за скаргою Юлії Тимошенко, то вони обидва можуть бути зареєстрованими кандидатами у народні депутати.

«Це означає, що вони можуть не тільки брати участь, але і бути обраними. Сьогодні ми подаємо цей позов і хочемо зобов’язати ЦВК відновити Тимошенко і Луценка у виборчому списку», - сказав А.Яценюк.

У свою чергу, перший заступник лідера партії «Батьківщина» Олександр Турчинов зауважив, що опозиція звернеться до Євросуду з прав людини, якщо українські суди не поновлять Ю.Тимошенко та Ю.Луценка у виборчому списку.

«Безумовно, ми будемо це робити», - сказав О.Турчинов, пояснивши, що відмова ЦВК в реєстрації порушує право Ю.Тимошенко та Ю.Луценка обиратися до законодавчого органу влади.

Як повідомляв УНІАН, 8 серпня Центральна виборча комісія відмовилась реєструвати кандидатами у народні депутати за списком «Батьківщини» екс-прем’єр-міністра Юлію Тимошенко та екс-міністра внутрішніх справ України Юрія Луценка.

Як зазначив член ЦВК Олександр Шелестов, з огляду на документи, подані до ЦВК 6 серпня Міністерством внутрішніх справ, а 8 серпня Печерським судом та Генпрокуратурою, комісія виявила обставини, які позбавляють Ю.Тимошенко та Ю.Луценка права балотуватися у народні депутати та бути включеними у список «Батьківщини» під номерами 1 та 5 відповідно.