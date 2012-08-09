Власенко: влада приготувала чергову відео-фальшивку про Тимошенко

Про це в коментарі кореспондентові УНІАН заявив захисник Ю.Тимошенко народний депутат Сергій Власенко.

«Ми знаємо, що вони сфальсифікували і збираються викинути в Інтернет в черговий раз чергове сфальсифіковане відео, на якому, начебто, Юлія Володимирівна займається фізкультурою. Ми тільки точно не знаємо, чи в інтер’єрі Лук’янівського СІЗО,чи в інтер’єрі Качанівської колонії», - сказав С.Власенко.

Він зазначив, що поява відео очікується найближчими днями, можливо у вихідні.

«Вони збираються зробити це з розповіддю про те, що вона симулює. При цьому співкамерницю Ю.Тимошенко, яка була з Юлією Володимирівною весь цей час, вони тупо ховають», - зазначив захисник.