Власенко: влада приготувала чергову відео-фальшивку про Тимошенко
11:15, 09 серпня 2012Політика
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Народний депутат Сергій Власенко стверджує, що влада приготувала черговий фальсифікований відеоролик, на якому екс-прем’єр міністр Юлія Тимошенко начебто самостійно займається фізкультурою..
Власенко каже, що співкамерницю Тимошенко ховають
Про це в коментарі кореспондентові УНІАН заявив захисник Ю.Тимошенко народний депутат Сергій Власенко.
«Ми знаємо, що вони сфальсифікували і збираються викинути в Інтернет в черговий раз чергове сфальсифіковане відео, на якому, начебто, Юлія Володимирівна займається фізкультурою. Ми тільки точно не знаємо, чи в інтер’єрі Лук’янівського СІЗО,чи в інтер’єрі Качанівської колонії», - сказав С.Власенко.
Він зазначив, що поява відео очікується найближчими днями, можливо у вихідні.
«Вони збираються зробити це з розповіддю про те, що вона симулює. При цьому співкамерницю Ю.Тимошенко, яка була з Юлією Володимирівною весь цей час, вони тупо ховають», - зазначив захисник.
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