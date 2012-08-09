У ГПУ кажуть, що Луценка не випустять, незважаючи на рішення Євросуду

Про це в інтерв'ю газеті «Сегодня» (№ 176 від 9 серпня) сказав перший заступник генерального прокурора України Ренат Кузьмін, відповідаючи на запитання, що означатиме для Ю.Луценка і самого Р.Кузьміна реалізація рішення Євросуду у справі Ю.Луценка.

«Це означатиме, що, на думку Євросуду, затримання і арешт Луценка не відповідають європейським стандартам. Але це зовсім не означає, що наш суд і наш слідчий порушили українські закони.

Що ж, ми не заперечуємо, що КПК, за яким затримували і судили Луценко, було прийнято у 1961 році, він застарілий. Але ж ми змінили ситуацію. З листопада у країні діятиме новий КПК. Луценко нині вже не заарештований, а відбуває покарання за абсолютно іншим, на відміну від арешту, судовим рішенням», - сказав Р.Кузьмін.

Він також додав, що Євросуд з прав людини дійсно може зобов'язати Україну відшкодувати Ю.Луценку якусь суму як компенсація, і уряд виконає цю вимогу.

«От якби у момент набуття чинності рішення Євросуду Луценко був під слідством і заарештований, то ми зобов'язані були б його звільнити. Тепер же — ні», - підкреслив Р.Кузьмін.

Як повідомляв УНІАН, Ю.Луценка було затримано 26 грудня 2010 року. 27 грудня Печерський районний суд Києва обрав для екс-міністра запобіжний захід у вигляді взяття під варту.

21 січня 2011 року він оскаржив у Європейському суді з прав людини необґрунтоване і незаконне затримання, а також те, що не був поінформований про причини свого арешту.

3 липня 2012 року Європейський суд з прав людини визнав порушення у справі Ю.Луценка і присудив йому 15 тисяч євро компенсації від України.

Одразу після оголошення рішення Ю.Луценко звернувся до Президента України Віктора Януковича і генерального прокурора Віктора Пшонки з вимогою виконати рішення Європейського суду, а також притягати до кримінальної відповідальності посадовців за фактом незаконних дій.

Урядовий уповноважений у справах Європейського суду з прав людини Назар Кульчицький заявив, що розпочав підготовку клопотання з оскарження рішення у справі "Луценко проти України" у Великій палаті Європейського суду з прав людини.