Суд пустив Квасневського на розгляд апеляції Іващенка

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення сьогодні під час попереднього розгляду скарги оголосила головуюча в судовому процесі суддя апеляційного суду столиці Ольга Юрдига, задовольнивши таким чином відповідну заяву О.Квасневського.

Обгрунтовуючи своє рішення, О.Юрдига пояснила, що «в Україні при здійсненні судочинства забезпечується принцип гласності судового розгляду, який передбачає відкриті судові засіданні».

Довідка УНІАН. Головним управлінням військових прокуратур Генеральної прокуратури України 20 серпня 2010 року було порушено кримінальну справу за обвинуваченням В.Іващенка у зловживанні службовим становищем під час підписання плану санації Держпідприємства Міноборони «Феодосійський судно-механічний завод».

В.Іващенка було затримано у серпні 2010 року. Щодо нього було обрано запобіжний захід – узяття під варту.

12 квітня 2012 року Печерський райсуд Києва засудив В.Іващенка до 5 років позбавлення волі.

Сьогодні, 9 серпня, Апеляційний суд Києва відмовився провести часткове судове слідство у справі за обвинуваченням В.Іващенка і призначив на 14 серпня розгляд його скарги по суті на вирок Печерського районного суду столиці.

Довідка УНІАН. Колишній президент Польщі О.Квасневський здійснює від імені Європейського парламенту моніторинг судових засідань у справі екс-прем’єра Юлії Тимошенко.