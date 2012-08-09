Експерт: Кучму залякують, щоб використати його зв'язки
Для Партії регіонів не зайвим буде той вплив, який вона перед виборами може отримати через оточення Леоніда Кучми.
Про це заявив політолог Сергій Таран, коментуючи заяву заступника генпрокурора Рената Кузьміна про можливе відкриття кримінальної справи проти екс-президента Леоніда Кучми в коментарі Gazeta.ua.
"Треба згадати всіх, хто прийшов у політику за часів Кучми. У Кучми є такі люди, не тільки в політиці, але й у бізнесі, зокрема той же Пінчук, який володіє трьома каналами. Також є інші менш відомі люди, але впливові — а це потрібно Партії регіонів, щоб вести виборчу кампанію. Для Партії регіонів буде не погано, якщо вони будуть партнерами", - сказав експерт.
Також Таран каже, що справа проти Кучми буде інформаційно розвивати кримінальну справу проти Юлії Тимошенко.
"Це буде відволікати громадян як всередині країни так і зовні, які стежать за справою Тимошенко. Хочуть представити її суто як кримінальну, а не політичну. Це два основні удари, через які Кузьмін робить такі речі", - вважає експерт.