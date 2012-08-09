Експерт: Кучму залякують, щоб використати його зв'язки

Про це заявив політолог Сергій Таран, коментуючи заяву заступника генпрокурора Рената Кузьміна про можливе відкриття кримінальної справи проти екс-президента Леоніда Кучми в коментарі Gazeta.ua.

"Треба згадати всіх, хто прийшов у політику за часів Кучми. У Кучми є такі люди, не тільки в політиці, але й у бізнесі, зокрема той же Пінчук, який володіє трьома каналами. Також є інші менш відомі люди, але впливові — а це потрібно Партії регіонів, щоб вести виборчу кампанію. Для Партії регіонів буде не погано, якщо вони будуть партнерами", - сказав експерт.

Також Таран каже, що справа проти Кучми буде інформаційно розвивати кримінальну справу проти Юлії Тимошенко.

"Це буде відволікати громадян як всередині країни так і зовні, які стежать за справою Тимошенко. Хочуть представити її суто як кримінальну, а не політичну. Це два основні удари, через які Кузьмін робить такі речі", - вважає експерт.