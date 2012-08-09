Кузьмін: Проти Кучми можуть порушити нову справу

Про це перший заступник генерального прокурора України Ренат Кузьмін заявив в інтерв'ю газеті «Сегодня» (№ 176 від 9 серпня).

«Суд встановив, що справа щодо Кучми була порушена без достатніх підстав. Це означає, що у слідчого тепер є можливість доопрацювати матеріали і зібрати на цей раз достатньо підстав для порушення нової кримінальної справи щодо Кучми», - сказав Р.Кузьмін.

Він додав, що слідчий може продовжити розслідування, врахувавши помилки, на які вказав суд.

Також Р.Кузьмін відзначив, що оприлюднені у 2000 році записи, зроблені колишнім майором Управління державної охорони Миколою Мельниченком у кабінеті Л.Кучми, є важливим, але не головним доказом, у справі Кучми. «Є й інші», - відзначив він.

Як повідомляв УНІАН, кримінальна справа щодо Л.Кучми була порушена 21 березня 2011 року зі звинувачення у перевищенні влади і службових повноважень, які призвели до вбивства журналіста Георгія Гонгадзе (ч. 3 ст. 166 Кримінального кодексу в редакції 1960 року).

13 грудня 2011 року Печерський районний суд Києва визнав незаконним порушення кримінальної справи щодо Л.Кучми і скасував відповідну постанову Генпрокуратури.

19 грудня Генеральна прокуратура подала апеляцію на це рішення.

Апеляційний суд Києва 20 січня 2012 року залишив у силі рішення Печерського райсуду про незаконність порушення справи щодо Л.Кучми.

26 червня Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ залишив без змін ухвалу Печерського райсуду Києва і ухвалу Апеляційного суду столиці про незаконність порушення Генпрокуратурою кримінальної справи щодо екс-Президента Леоніда Кучми.