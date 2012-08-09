Корчинський каже, що Росія намагається відволікти світ від своїх мародерів

Про це сказав Дмитро Корчинський, коментуючи заяву Слідчого комітета Росії, що українські найманці причетні до дискредитації російської армії під час збройного протистояння з Грузією.

"Пройшла чергова річниця нападу Росії на Грузію і ця річниця широко висвітлюються, ці події згадуються зараз світовою пресою", - зазначив він у коментарі Gazeta.ua.

Корчинський пояснив: "Найбільш яскраві кадри, які повторюються, які запам'яталися світовому телеглядачу — це кадри мародерства російських солдат. Тому, щоб якось збити цю хвилю, Росія висунула абсолютно облудні звинувачення Україні з метою переключити увагу світової преси дипломатичним скандалом між Росією та Україною. Саме цим і викликані ці звинувачення".

Україна у російсько-грузинському конфлікті участі майже не брала, запевнив він.

"Україна суттєво не допомогла Грузії у тому конфлікті, як, в принципі, і весь світ. Тому, на жаль, ці підстави безпідставні", - сказав Корчинський.