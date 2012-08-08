Cлідчий комітет РФ: Українські найманці дискредитували російську армію

«Одержані свідчення свідків про те, що до вступу російських військ у міста Горі та інші населені пункти, розташовані на кордоні з Грузією, з метою пропаганди і введення в оману жителів Грузії і світової спільноти українських найманців переодягнули у форму російської армії і за їх участі вмонтовували фото- і відеокадри про нібито факти насильства і мародерства російських солдатів, що відбувалися, стосовно мирного населення, яке проживає в грузинських селах», - сказано в повідомленні.

Повідомляється, що Слідчий комітет РФ продовжує розслідування кримінальної справи про події в Південній Осетії у серпні 2008 року. Строк слідства щодо нього продовжено до 8 лютого 2013 року. У кримінальній справі здійснено значний обсяг слідчих та інших процесуальних дій. Загальний обсяг кримінальної справи становить більш як 400 томів.

Крім того, в рамках розслідування цієї кримінальної справи встановлено факти, які підтверджують дії грузинської влади, спрямовані на дискредитацію російської армії. Так, слідством одержано свідчення осіб, які працювали в незаконно обраному уряді Дмитра Санакоєва, про те, що після того, як російська армія почала витісняти грузинські війська з Цхінвала і прилеглих сіл, керівництво Грузії вчиняли дії з метою дискредитації військовослужбовців російських Збройних сил і створення негативного образу російського солдата. Так, трупи загиблих грузинських військовослужбовців переодягали в цивільний одяг, щоб спеціально змонтувати фото- і відеокадри нібито значних жертв, що були серед мирного населення грузинських сіл.

Наголошується, що слідством проведено ретельні огляди місць подій, допитано кілька тисяч свідків, потерпілих і фахівців, проведено близько 600 судових експертиз та інших слідчих дій, за наслідками яких одержано неспростовні докази причетності до вчинення злочинів проти миру і безпеки людства на території Республіки Південна Осетія в серпні 2008 року, крім вищих посадовців Грузії, військових начальників грузинських силових структур різного рангу.

На основі сукупності зібраних доказів, зокрема виходячи з характеру і локалізації руйнувань, висновків численних експертиз, їх ретельного аналізу і зіставлення, достовірно встановлено, що обстріл території миротворчого батальйону з важкого наступального озброєння вівся з населених пунктів Грузії і не був чимось спровокований або зумовлений.

Повідомляється, що крім того, при перевірці скарг громадян Грузії в рамках кримінальної справи Слідчим комітетом РФ дуже уважно вивчалася версія про нібито протиправні дії російських військовослужбовців на території грузинських населених пунктів. Проте ця версія не знайшла свого підтвердження. Ці висновки підтверджуються свідченнями допитаних як свідків і потерпілих більш як 2000 військовослужбовців Збройних сил РФ, вивченням штабних, оперативно-службових та інших документів більш як 50 російських військових частин і з'єднань, які брали участь в операції з примушування Грузії до миру.

Крім того, допитано понад 100 жителів Південної Осетії як осетинської, так і грузинської національностей, які стверджують, що російські військовослужбовці не причетні до здійснення протиправних дій, а навпаки, перешкоджали мародерам здійснювати підпали і грабежі. Доказів вчинення злочинів російськими військовими не змогли надати і грузинські компетентні органи, в які російські слідчі неодноразово надсилали запити, що залишилися без відповіді.