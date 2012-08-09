У Харкові заборонили мовну акцію: заважає танцям і транспорту
Харківський окружний адміністративний суд заборонив від завтра проводити акцію на захист української мови на площі Свободи.
Про це повідомляє Радіо Свобода. Таким чином суд задовольнив позов погоджувальної комісії міської ради.
Серед аргументів чиновників щодо заборони – підготовка до свят, Дня міста 23 серпня і Дня Незалежності 24 серпня, а також те, що учасники протесту проти «мовного закону» могли б заважати тренуванню учасників телешоу «Майданс». Крім того, міський департамент транспорту заявив, що учасники акції створюють передумови для виникнення транспортних пригод і заважають рухові автомобілів.
Харківські захисники української мови заявили в відповідь, що не збираються згортати заходи і новий протест розпочнуть завтра в іншому місці центру Харкова.
Члени Спілки української молоді ще з 4 липня цілодобово проводили протестну акцію, закликаючи Президента Віктора Януковича не підписувати суперечливий закон «Про засади державної мовної політики».