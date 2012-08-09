У Харкові заборонили мовну акцію: заважає танцям і транспорту

Про це повідомляє Радіо Свобода. Таким чином суд задовольнив позов погоджувальної комісії міської ради.

Серед аргументів чиновників щодо заборони – підготовка до свят, Дня міста 23 серпня і Дня Незалежності 24 серпня, а також те, що учасники протесту проти «мовного закону» могли б заважати тренуванню учасників телешоу «Майданс». Крім того, міський департамент транспорту заявив, що учасники акції створюють передумови для виникнення транспортних пригод і заважають рухові автомобілів.

Харківські захисники української мови заявили в відповідь, що не збираються згортати заходи і новий протест розпочнуть завтра в іншому місці центру Харкова.

Члени Спілки української молоді ще з 4 липня цілодобово проводили протестну акцію, закликаючи Президента Віктора Януковича не підписувати суперечливий закон «Про засади державної мовної політики».