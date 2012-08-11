Свобода: На мітинг ПР у Хмельницькому зганяють бюджетників

Про це повідомляє прес-службі Хмельницької обласної організації ВО “Свобода”.

За даними свободівців, «голови районних державних адміністрацій отримали вказівки забезпечити масовість мітингу за рахунок працівників бюджетної сфери – вчителів та лікарів та державних службовців».

“Зокрема, у Шепетівській районній лікарні відбувається мобілізація медпрацівників для участі в мітингу. Людей змушують 14 серпня їхати до Хмельницького. Як винагороду за участь в акції, пропонують відгули”, - зазначається у заяві прес-служби ВО “Свобода”.

14 серпня у Хмельницькому біля облдержадміністрації заплановане офіційне представлення кандидатів у народні депутати від Партії регіонів.