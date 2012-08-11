Свобода: На мітинг ПР у Хмельницькому зганяють бюджетників
16:25, 11 серпня 2012Політика
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Всеукраїнське об’єднання «Свобода» заявляє про примусове звезення на мітинг Партії регіонів, що відбудеться у Хмельницькому 14 серпня, працівників бюджетної сфери з усієї області.
За мітинг пропонують відгул
Про це повідомляє прес-службі Хмельницької обласної організації ВО “Свобода”.
За даними свободівців, «голови районних державних адміністрацій отримали вказівки забезпечити масовість мітингу за рахунок працівників бюджетної сфери – вчителів та лікарів та державних службовців».
“Зокрема, у Шепетівській районній лікарні відбувається мобілізація медпрацівників для участі в мітингу. Людей змушують 14 серпня їхати до Хмельницького. Як винагороду за участь в акції, пропонують відгули”, - зазначається у заяві прес-служби ВО “Свобода”.
14 серпня у Хмельницькому біля облдержадміністрації заплановане офіційне представлення кандидатів у народні депутати від Партії регіонів.
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