Вищий спецсуд продовжить розгляд касації на вирок Тимошенко 21 серпня

Вищий спеціалізований суд з розгляду цивільних та кримінальних справ 21 серпня о 10.00 продовжить розгляд касаційної скарги на вирок екс-прем’єр-міністру Юлії Тимошенко у газовій справі.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення сьогодні ухвалив головуючий у судовому процесі суддя Станіслав Міщенко.

«Враховуючи, що вже 18 година – кінець робочого дня, і враховуючи, що касаційними днями судової колегії з кримінальних справ є вівторок і четвер, оголошується перерва до 21 серпня до 10.00», - сказав він.

Перед цим суд заслухав пояснення цивільного позивача – представника НАК «Нафтогаз України», виступ якого зводився до того, щоб суд касаційної інстанції залишив без задоволення вимоги сторони захисту щодо невизнання правомірності на відшкодування понад 1,5 млрд грн збитків, заподіяних діями Ю.Тимошенко акціонерній компанії під час укладання газових угод з РФ.

У свою чергу представник державного обвинувачення Сергій Пересунько в своєму виступі попросив суд відмовити у задоволенні касаційних скарг адвокатів Сергія Власенка, Миколи Титаренка та Миколи Сірого щодо рішення Печерського районного суду та Апеляційного суду Києва про притягнення їх до відповідальності за порушення дисциплінарної етики адвоката в ході розгляду справи в суді першої інстанції.

Як повідомляв УНІАН, Ю.Тимошенко в жовтні 2011 року було засуджено до 7 років позбавлення волі за перевищення повноважень при підписанні газових угод з Росією в 2009 році. З кінця грудня 2011 року вона відбуває термін у Качанівській колонії в Харкові. З травня через погіршення здоров’я Ю.Тимошенко знаходиться на лікуванні в лікарні "Укрзалізниці" в Харкові.

Розгляд касаційної скарги Ю.Тимошенко на вирок у газовій справі спочатку було призначено на 15 травня, потім він переносився на 26 червня, 12 липня та 16 серпня. Ю.Тимошенко неодноразово зверталася до суду з проханням розглядати касацію за її відсутності.

Захист Ю.Тимошенко вимагає скасувати вирок у газовій справі та звільнити екс-прем’єра.