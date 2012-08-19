Політолог: адмінресурс лише радикалізує настрої людей

Збільшення застосування адміністративного ресурсу на цьогорічних виборах лише зменшить віру українців у можливість своїм голосом реально вплинути на ситуацію в Україні. А це, у свою чергу, сприятиме радикалізації настроїв людей. Таку думку у коментарі виданню Тиждень.ua висловив керівник соціологічної служби «Український барометр» Віктор Небоженко.

«Чим більше застосовується адмінресурс плюс підкуп, тим менше люди вірять, що їхній голос відіграє якусь роль в політиці», - вважає експерт.

«Відсутність надії говорить про те, що люди не будуть шукати публічні майданчики для взаємодії з владою, а будуть шукати вуличні майданчики, де вони безпосередньо пред’являють свої претензії владі», - зазначив він.

«Це все погано, оскільки парламент не викликатиме в українців жодних очікувань. Тому вони шукатимуть інші - вуличні - способи тиску на владу. А приводів для тиску на владу буде дуже багато», - упевнений Небоженко.