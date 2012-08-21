Прокуратура просить Вищий спецсуд залишити вирок Тимошенко без змін

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила прокурор у справі Оксана Дрогобицька.

«Прошу залишити без задоволення попереднє судове рішення», - сказала вона.

Під час виступу, який тривав майже дві години, прокурор наголосила, що Ю.Тимошенко на час підписання газових контрактів була службовою особою, тобто суб'єктом злочину, передбаченого ч. 3 ст. 365 Кримінального кодексу України (перевищення службових повноважень службовою особою).

Прокурор наголосила, що Ю.Тимошенко одноосібно затвердила та надала голові «Нафтогаз України» Олегу Дубині письмові директиви на укладення угод з ВАТ «Газпром», хоча не мала на це права.

«Тимошенко умисно вчинила дії, які прямо виходять за межі наданих їй прав та повноважень», - сказала О.Дрогобицька.

Вона наголосила, що дії Ю.Тимошенко призвели до тяжких наслідків та збитків НАК «Нафтогазу».

Крім того, на підтвердження своєї позиції О.Дрогобицька зауважила, що Ю.Тимошенко та її захисники постійно чинили опір розслідуванню справи та навмисно затягували судовий розгляд справи. «Фактично всі судові засідання були перетворені на політичні дебати, і постійно нав'язувалася думка, що це політичне переслідування… А йдеться виключно про кримінальне переслідування злочинця, який завдав збитки», - сказала О.Дрогобицька.

Також прокурор підкреслила, що Ю.Тимошенко постійно ображала прокурорів та суддю, називаючи їх «фашистами, нелюддю та ряженими в мантіях».

О.Дрогобицька попросила Вищий спецсуд не задовольняти касаційну скаргу захисника Ю.Тимошенко Олександра Плахотнюка вирок у газовій справі.

Довідка УНІАН. Ю.Тимошенко в жовтні 2011 року було засуджено до 7 років позбавлення волі за перевищення повноважень при підписанні газових контрактів з Росією у 2009 році. З кінця грудня 2011 року вона відбуває термін у Качанівській колонії в Харкові. З травня через погіршення здоров’я Ю.Тимошенко знаходиться на лікуванні в лікарні "Укрзалізниці" в Харкові.

Розгляд касаційної скарги Ю.Тимошенко на вирок у газовій справі спочатку було призначено на 15 травня, потім він переносився на 26 червня, 12 липня та 16 серпня. Ю.Тимошенко неодноразово зверталася до суду з проханням розглядати касацію за її відсутності.

Захист Ю.Тимошенко вимагає скасувати вирок у газовій справі та звільнити екс-прем’єра.