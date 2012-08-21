Прокурор зірвала аплодисменти, назвавши Тимошенко президентом

Як повідомили УНІАН у прес-службі Об’єднаної опозиції «Батьківщина», прокурор продовжує зачитувати обвинувачувальне слово.

У своєму виступі О.Дрогобицька зазначила, що Ю.Тимошенко нехтувала правилами Кримінально-процесуального кодексу у Печерському суді та підписала вкрай невигідні газові контракти для України.

У свою чергу, захисник Сергій Власенко зазначив, що прокурор зачитала дані про ціни на російський газ за 2010 рік. «Це 2010 рік, він не має жодного відношення до матеріалів справи, оскільки цифри, які фігурують у справі – це 2009, а не 2010 рік», - сказав С.Власенко

Головуючий суддя Станіслав Міщенко зробив зауваження захиснику Ю.Тимошенко.

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Тим часом, О.Дрогобицька майже півгодини розповідає про те, що Ю.Тимошенко систематично порушувала порядок, виявляла зневагу до суддів та чинила дії, якими перешкоджала встановленню істини.

Зокрема, О.Дрогобицька згадала про роздруківки з Твіттера, у яких Ю.Тимошенко зазначала, що «прокурор більше схожий на ката», «Кірєєв та інші ряжені» та інші висловлювання екс-прем’єра, які державне обвинувачення вважає зневажливими.

«У ході судових засідань Юлія Тимошенко також неодноразово зазначала, що ця справа фальшується на замовлення президента Тимошенко», - обмовившись, сказала прокурор О.Дрогобицька, чим викликала сміх і оплески у залі засідань.