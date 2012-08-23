Опора: «Двійників» запустили проти 43 кандидатів

Про це свідчать дані громадянської мережі “Опора”.

За результатами аналізу постанов ЦВК виявлено 30 виборчих округів, в яких балотуються «двійники». За допомогою цієї технології виборці можуть бути введені в оману та переплутати в день голосування рядок з кандидатом, якого підтримують. Технологія застосована проти 43 кандидатів.

Найбільше кандидатів з однаковим прізвищем (по троє) зареєстровано у 4 одномандатних виборчих округах: №80 – три Волкови, № 98 – три Бойки, № 122 - три Козаки, № 225 - три Пархоменка. В ряді округів зареєстровано по кілька пар осіб з однаковим прізвищем. Так, на Київщині у 92-му виборчому окрузі є по два Гудзенки, Світовенки та Титаренки, у 91-му виборчому окрузі - по два Бойки та Поплавських, а у 98-му окрузі - два Міщенка та два Поліщука. Така ж ситуація на виборчих округах Луганської області: № 104 (2 Василенка, 2 Струка, 2 Шаповалова, 2 Гончарова), № 108 (2 Мошенських, 2 Тернікових), № 109 (2 Макарових, 2 Медяника). В окрузі № 160, що на Сумщині, зареєстровано по два кандидати з прізвищами Білоус та Нога, а в 191 окрузі Хмельницької області - по два кандидати Шпаки та Бондарі.

В “Опорі” наголошують, що хоча це є технологією неконкурентної боротьби, однак правових методів протидії їй немає. Тому ЦВК зобов'язана була зареєструвати усіх «двійників», які подали повний пакет необхідних документів та усі достовірні відомості.

Джерело:http://oporaua.org/news/2104-politychna-geografija-qdvijnykivq