Лукашенко подякував Януковичу за «воістину стратегічне партнерство»
19:32, 24 серпня 2012Політика
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Президент Білорусі Олександр Лукашенко привітав Президента України Віктора Януковича з Днем Незалежності.
Лукашенко привітав Януковича з Днем Незалежності України
Як повідомили власному кореспонденту УНІАН у Республіці Білорусь у прес-службі Президента Білорусі, в своєму привітанні О.Лукашенко зазначив, що білорусько-українські відносини набули справді стратегічного характеру.
«За роки суверенітету двох країн білорусько-українські відносини набули справді стратегічного характеру. Разом із тим потенціал двостороннього співробітництва далеко не вичерпаний», - вважає Президент Білорусі.
«Впевнений, що подальше розширення плідних дружніх зв'язків у різних галузях, наповнення їх новим змістом відповідають докорінним інтересам наших держав і народів», - зазначив О.Лукашенко.
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