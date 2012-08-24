Лукашенко подякував Януковичу за «воістину стратегічне партнерство»

Як повідомили власному кореспонденту УНІАН у Республіці Білорусь у прес-службі Президента Білорусі, в своєму привітанні О.Лукашенко зазначив, що білорусько-українські відносини набули справді стратегічного характеру.

«За роки суверенітету двох країн білорусько-українські відносини набули справді стратегічного характеру. Разом із тим потенціал двостороннього співробітництва далеко не вичерпаний», - вважає Президент Білорусі.

«Впевнений, що подальше розширення плідних дружніх зв'язків у різних галузях, наповнення їх новим змістом відповідають докорінним інтересам наших держав і народів», - зазначив О.Лукашенко.