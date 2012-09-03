Третьяков ініціює зміни до закону через заборону зустрічі з Луценком

За словами Третьякова, з відповідним депутатським запитом він звернеться на вересневій сесії Верховної ради, повідомляє прес-служба депутата.

"Як народний депутат, я згідно законодавства маю право без жодних обмежень зустрічатися з будь-яким своїм виборцем, - заявив Третьяков. - Але за іншим законом суддя забороняє мені зустріч з Юрієм Луценком. Чому? Він виборець і не позбавлений права голосу. Законної причини просто немає".

На думку опозиційного депутата, в результаті ініційованого ним розгляду кожен з 450-ти депутатів зможе підтвердити своє право безперешкодного доступу в слідчі ізолятори, в'язниці і місця позбавлення волі до громадян України, багатьом з яких потрібна допомога.

Як підкреслив Третьяков, таким чином, у виборців з'явиться реальний важіль впливу на судову владу.

Нагадаємо, що Олександр Третьяков балотується шляхом самовисування по 218-му мажоритарному округу Києва, що об'єднує частини Святошинського та Оболонського районів.