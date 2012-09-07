Дружина Луценка каже, що її чоловіка лікувати вже не будуть

15:15, 07 вересня 2012
Політика
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Екс-міністра МВС Юрія Луценка не лікуватимуть в Менської колонії, де він зараз перебуває.

Луценко поки тримається на переданих дружиною ліках

Про це журналістам повідомила його дружина Ірина Луценко.

«Юра поки що тримається на тих ліках, які я йому передавала ... Лікування не буде, це ж на краю цивілізації», - цитує дружину Луценка НБН.

«У Менської колонії, на скільки мені відомо, є два лікарі: жінка-фельдшер пенсійного віку і лікар з числа засуджених. Там є фельдшерський пункт, який називається медчастиною і в якому є анальгін, зеленка і йод. Фактично засуджені займаються самолікуванням», - додала Луценко.

Вона повідомила, що лікування Юрія Луценка після обстеження місцевими лікарями звелося до того, що йому дали кілька знеболюючих препаратів, після чого колишній міністр повернувся до своєї нинішньої роботи в колонії - шиття рукавичок.

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