Дружина Луценка розповіла, як тюремники «воюють» з її чоловіком

Дружина Юрія Луценка Ірина Луценко заявляє, що працівники Менської виправної колонії порушують право її чоловіка на приватне життя.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала сьогодні журналістам у Києві.

І.Луценко зауважила, що з часу переведення її чоловіка з СІЗО до колонії вона мала з ним лише три побачення. І.Луценко додала, що раз на місяць її чоловік має право зустрічатися з родичами і депутатами, щодня - з адвокатами та раз на квартал – на довгострокову зустріч з родиною. Крім того, він має право щодня годину розмовляти по телефону.

І.Луценко зауважила, що правилами не встановлено заборону для ув’язнених на обговорення під час телефонних розмов суспільно-політичних проблем, але фактично вона діє.

«На кожному слові «БЮТ, Турчинов, опозиція» зв'язок переривається. І фактично ми можемо поговорити лише про те, що потрібно привезти і передати», - сказала І.Луценко.

За словами дружини екс-міністра, працівники колонії попередили його, що розмови прослуховуються, і навіть називали прізвища тих, з ким він спілкувався, зокрема народних депутатів Юрія Стеця, Олеся Донія та інших.

«Вони чітко ідентифікують, з ким він говорить, про що він говорить і яка тема. Кожна секунда на кожне ключове слово обривається і фактично він говорити не може», - заявила І.Луценко.

Вона повідомила, що востаннє її зустріч та зустріч адвоката Ігоря Фоміна з Ю.Луценко відбувалося через скло, хоча раніше скляну перегородку відкривали.

«Коли вони побачили, що я привожу йому роздруківки з інтернету, газети не «Сегодня» та «Аргументи і факти», а серйозні видання «Дзеркало тижня», «Кореспондент», «Фокус», то вони сказали, що не можуть відкрити це скляне вікно», - додала дружина екс-міністра.

При цьому, за словами І.Луценко, їй сказали, що ключ, яким відкривається перегородка, начебто забрала одна з працівниць колонії із собою в інше село.

І.Луценко також повідомила, що на останню зустріч з нею чоловік намагався принести письмові інтерв’ю двом виданням.

«Йому півтори години казали, що не допустять до захисника, якщо він не залишить ці папери… Вікно не відкрили. За цим броньованим склом він на мигах кричав, пробував диктувати. Я на мигах відповідала. Він тримав інтерв’ю біля скла, і я їх переписувала, і цей процес тривав у нас замість години п’ять годин», - сказала вона.

І.Луценко повідомила, що готує скарги про порушення прав Ю.Луценка на приватне життя.

Як повідомляв УНІАН, 27 лютого 2012 року Печерський райсуд Києва засудив Ю.Луценка до 4 років позбавлення волі з конфіскацією майна (643 тис. грн. компенсації МВС за завдану шкоду) за заволодіння державним майном та перевищення службових повноважень. 16 травня Апеляційний суд Києва визнав цей вирок правомірним.

17 серпня Ю.Луценка було засуджено до двох років обмеження свободи у справі про організацію незаконного стеження під час розслідування отруєння кандидата в президенти Віктора Ющенка.

31 серпня Ю.Луценка доставили до Менської колонії № 91, де він відбуватиме покарання.