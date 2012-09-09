На Тернопільщині побили кандидата в нардепи: порушено справу

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у секторі громадських зв’язків обласного управління міліції. За даними правоохоронців, слідчі уже проводять заходи щодо встановлення осіб нападників та їх затримання. Потерпілий перебуває у районній лікарні, у нього встановлено струс головного мозку, розсічення лоба, гематоми.

Як повідомили в прес-службі обласної організації Української народної партії, на І.Соболя напали 8 вересня близько 21-ї години двоє невідомих, які підстерегли його біля власного будинку.

«Останнім часом Ігор Соболь активно займався передвиборною діяльністю, перебуваючи у відпустці за основним місцем роботи. Зокрема, разом з народним депутатом Андрієм Давиденком, який балотується у депутати по цьому виборчому округу, проводив зустрічі з виборцями у Гримайлові та Хоросткові Гусятинського району. При цьому з боку влади району чинився тиск на працівників бюджетних установ, щоб перешкодити політикам провести зустрічі з освітянами», – йдеться у повідомленні прес-служби облорганізації УНП.

І. Соболь відомий в Гусятині громадсько-політичний діяч, двічі обирався головою районної ради, член УНП. Зараз є діючим депутатом райради та балотується у депутати Верховної Ради за списком партії «Наша Україна».

А. Давиденко, за даним прес-служби, з приводу побиття І. Соболя уже звернувся до Генеральної прокуратури України та керівництва Міністерства внутрішніх справ з проханням взяти під контроль розслідування справи про побиття кандидата в народні депутати. Як пояснив А. Давиденко, до Генпрокуратури та МВС він звернувся, «щоб не допустити впливу адміністративного ресурсу на хід розслідування».

«Побиття кандидата в народні депутати і знаного у краї політика є просто кричущим випадком. Він свідчить про те, що на Тернопільщину повертаються часи 90-х, коли з політичними опонентами брутально розправлялися бандитськими методами. Ми не можемо допустити, аби виконавці, а головне – замовники нападу залишилися безкарними», – наголосив А. Давиденко.

Кримінальну справу з приводу побиття І. Соболя порушено за ч. 2 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство, вчинене групою осіб).