Колесніченку «відрижка» зійшла з рук - суд не задовольнив позов галичанки

Печерський районний суд Києва залишив без задоволення позов до народного депутата від Партії регіонів Вадима Колесніченка щодо його висловлювань про українську мову.

Засідання відбулося 12 вересня за позовом жительки Тернополя Галини Пантюхін про захист її честі і гідності у зв'язку з тим, що В.Колесніченко під час телеефіру образливо висловлювався про українську мову, повідомляє «Дзеркало тижня».

Сам В.Колесніченко до суду знову не з'явився і свого представника не надіслав.

Як відомо, раніше В.Колесніченко заявив, що не вважає українською мовою діалекти, якими розмовляють на Львівщині та Галичині.

«Я проти львівсько-галицьких діалектів, які засмітили сьогодні засоби масової інформації. Я не вважаю те, що нам пропонують, українською мовою. Це відрижка тієї частини України, яка колись була постійно під чиїмсь гнітом», - заявив В.Колесніченко.