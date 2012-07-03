Колесніченко обізвав львівсько-галицький діалект «відрижкою»

Народний депутат від фракції Партії регіонів Вадим Колесніченко не вважає українською мовою діалекти, якими говорять на Львівщині та Галичині.

Як повідомляє Українська правда, про це він заявив в ефірі телеканалу ICTV.

"Однозначно недозволено сьогодні комусь вказувати, якою мовою йому говорити, а на якій мові не можна", - сказав депутат, розповідаючи про законопроект "Про державну мовну політику" щодо захисту регіональних мов.

Відповідаючи на запитання, чи готовий він настільки ж завзято відстоювати українську мову, "регіонал" зазначив, що законопроект, який він пропонує, «забезпечує захист української мови».

"Я проти львівсько-галицьких діалектів, які засмітили сьогодні засоби масової інформації. Я не вважаю, те, що нам пропонують, українською мовою. Це відрижка тієї частини України, яка колись була постійно під чиїмось гнітом", - сказав Колесніченко.

При цьому він уточнив, що українська мова - це, те як говорять на Полтавщині, Черкащині та Слобожанщині.

Як відомо, «мовний» законопроект, одним з авторів якого є Колесніченко, був прийнятий у першому читанні 5 червня.

2 липня спікер ВР Володимир Литвин заявив, що Рада не буде розглядати мовний законопроект на поточному тижні.

Між тим, лідер фракції Партії регіонів Олександр Єфремов не виключає розгляду мовного законопроекту цього тижня.