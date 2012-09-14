Яценюк: Більшість наступного тижня планує внести зміни до виборчого законодавства
Яценюк стверджує, що парламентська більшість наступного тижня планує внести зміни до виборчого законодавства і виключити норму, яка передбачає, що виборчі бюлетені є бланками суворої звітності і мають зберігатися протягом певного терміну.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час прес-конференції повідомив голова ради Об’єднаної опозиції Арсеній Яценюк.
«Влада таким чином друкуватиме ці бюлетені в себе, в підвалі в офісі Партії регіонів, там буде їх знищувати», - сказав А.Яценюк.
Він додав, що влада таким чином хоче порушити чинне законодавство, а також вимоги Венеціанської комісії протягом року не змінювати виборче законодавство.
«Ми будемо звертатися до міжнародної спільноти з приводу підготовки масштабної фальсифікації виборів», - сказав А.Яценюк.
Відповідаючи на запитання, чи буде опозиція протидіяти ухваленню цього закону, А.Яценюк зауважив, що «більшість належить одній руці на прізвище Чечетов і тому не має значення, скільки буде депутатів в парламенті, бо все одно натиснуть необхідну кількість кнопок».