Яценюк запевнив генсека з Європи, що про демократичність виборів не йдеться

22:45, 10 вересня 2012
Політика
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Парламентські вибори в Україні можуть бути або частково демократичні, або недемократичні. Про цілковиту демократичність нинішніх перегонів не йдеться

Генеральний секретар Ради Європи Турбйорн Ягланд

Так заявив голова Ради Об’єднаної опозиції «Батьківщина» Арсеній Яценюк під час зустрічі з Генеральним секретарем Ради Європи Турбйорном Ягландом, яка відбулася у понеділок, 10 вересня в Києві.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Об’єднаної опозиції, Т.Ягланд висловив думку, що вибори в Україні повинні пройти прозоро та чесно, а також підняв питання, як міжнародні спостерігачі можуть допомогти у цьому. У свою чергу, голова Ради Об’єднаної опозиції «Батьківщина», заявив, що вимагатиме забезпечити незалежність судової влади в Україні, незалежність Центральної виборчої комісії, а також припинення тиску на кандидатів в народні депутати від опозиційних сил. А.Яценюк зазначив, що опозиція докладатиме всіх зусиль, щоб зупинити підкуп виборців та підкуп членів виборчих комісій, а також надаватиме міжнародним спостерігачам прямі докази порушень виборчого законодавства.

Під час зустрічі Т.Ягланд висловив стурбованість ситуацією з вільними медіа в Україні. У відповідь на це А.Яценюк заявив, що в Україні цілеспрямовано знищується останній опозиційний канал «ТВі», і запевнив, що опозиція вимагатиме відновлення мовлення цього телеканалу у повному обсязі по всій Україні.

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Під час зустрічі А.Яценюк та Т.Ягланд торкнулися питання корупції в Україні. Зокрема, за даними прес-служби, Генеральний секретар Ради Європи зазначив, що корупція була в Україні і до початку президентства Віктора Януковича. «Корупція, справді, властива всім країнам з пострадянським минулим, - сказав А.Яценюк. - Однак зараз в Україні ми спостерігаємо надмірно концентрований рівень корупції, і з цим потрібно негайно боротися».

Т.Ягланд передав вітання лідеру Об’єднаної опозиції «Батьківщина» Юлії Тимошенко, зазначили в Об’єднаній опозиції.

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