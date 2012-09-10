Яценюк запевнив генсека з Європи, що про демократичність виборів не йдеться

Так заявив голова Ради Об’єднаної опозиції «Батьківщина» Арсеній Яценюк під час зустрічі з Генеральним секретарем Ради Європи Турбйорном Ягландом, яка відбулася у понеділок, 10 вересня в Києві.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Об’єднаної опозиції, Т.Ягланд висловив думку, що вибори в Україні повинні пройти прозоро та чесно, а також підняв питання, як міжнародні спостерігачі можуть допомогти у цьому. У свою чергу, голова Ради Об’єднаної опозиції «Батьківщина», заявив, що вимагатиме забезпечити незалежність судової влади в Україні, незалежність Центральної виборчої комісії, а також припинення тиску на кандидатів в народні депутати від опозиційних сил. А.Яценюк зазначив, що опозиція докладатиме всіх зусиль, щоб зупинити підкуп виборців та підкуп членів виборчих комісій, а також надаватиме міжнародним спостерігачам прямі докази порушень виборчого законодавства.

Під час зустрічі Т.Ягланд висловив стурбованість ситуацією з вільними медіа в Україні. У відповідь на це А.Яценюк заявив, що в Україні цілеспрямовано знищується останній опозиційний канал «ТВі», і запевнив, що опозиція вимагатиме відновлення мовлення цього телеканалу у повному обсязі по всій Україні.

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Під час зустрічі А.Яценюк та Т.Ягланд торкнулися питання корупції в Україні. Зокрема, за даними прес-служби, Генеральний секретар Ради Європи зазначив, що корупція була в Україні і до початку президентства Віктора Януковича. «Корупція, справді, властива всім країнам з пострадянським минулим, - сказав А.Яценюк. - Однак зараз в Україні ми спостерігаємо надмірно концентрований рівень корупції, і з цим потрібно негайно боротися».

Т.Ягланд передав вітання лідеру Об’єднаної опозиції «Батьківщина» Юлії Тимошенко, зазначили в Об’єднаній опозиції.