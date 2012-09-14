Для мучителя Олександри Попової просять 15 років тюрми

Як повідомляє Відділ звязків із засобами масової інформації Генеральної прокуратури України, сьогодні Ленінський районний суд Миколаєва закінчив судове слідство у кримінальній справі, порушеній “за фактом закінченого замаху на вбивство Олександри Попової”.

Під час судових дебатів державний обвинувач - прокурор відділу прокуратури області Ганна Брек - заявила, що злочинний умисел не був доведений до кінця з причин, незалежних від волі підсудного. За її словами, наявні обставини, які обтяжують покарання - тяжкі наслідки, завдані злочином, а також стан алкогольного сп`яніння, у якому перебував підсудний на момент вчинення злочину.

Державне обвинувачення вимагає визнати підсудного Олександра Косінова винним у скоєнні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 15, п. 7 ч. 2 ст. 115 (закінчений замах на умисне вбивство з хуліганських спонукань) та ч. 1 ст. 185 (таємне викрадення чужого майна) Кримінального кодексу України, і за сукупністю злочинів остаточно призначити покарання у вигляді 15 років позбавлення волі.

Окрім того, прокуратурою Миколаївської області заявлено до підсудного цивільний позов про відшкодування витрат закладу охорони здоров'я на стаціонарне лікування потерпілої від злочину на суму 9 361,22 грн.

Також державне обвинувачення підтримує позов, заявлений матір`ю О.Попової, про відшкодування матеріальних витрат. Мати та адвокат дівчини підтримали позицію прокуратури.

«Колегія суддів видалилась до нарадчої кімнати. Вирок має бути оголошеним у понеділок, 17 вересня», - сказано у повідомленні ГПУ.

Як повідомляв УНІАН, 9 березня в Миколаєві 18-річну О.Попову в ході виниклої побутової сварки жорстоко побив 22-річний О.Косінов. У лікарню дівчину доставили роздягнену і з тяжкими тілесними ушкодженнями: черепно-мозковою травмою з набряком головного мозку, розривом легені, переломом кісток носа і щелеп, переломом грудини і ребер. Більше 60 днів вона пролежала в комі в Миколаївській міській лікарні швидкої медичної допомоги.