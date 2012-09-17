Хорошковський: виборчі бюлетені мають залишатися документами суворої звітності

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на засіданні Погоджувальної ради лідерів фракцій та голів комітетів парламенту.

В.Хорошковський зазначив, що навколо законопроекту щодо документів суворої звітності в уряді була серйозна дискусія. «Можете собі уявити рівень дискусії в уряду, оскільки фактично цей законопроект передбачає скасування близько 50 актів – документів суворої звітності», - сказав В.Хорошковський.

Він наголосив, що не хотів, щоб ця дискусія перейшла в парламент, зокрема щодо виключення із переліку документів суворої звітності виборчих бюлетенів.

В.Хорошковський підкреслив, що цю норму можна залишити так, як вона є на сьогодні. Водночас він наголосив, що даний законопроект необхідно ухвалювати, оскільки «там фактично мова йде про полегшення роботи бізнесу».

Як повідомляв УНІАН, 14 вересня голова ради Об’єднаної опозиції Арсеній Яценюк заявив, що парламентська більшість наступного тижня планує внести зміни до виборчого законодавства і виключити норму, яка передбачає, що виборчі бюлетені є бланками суворої звітності і мають зберігатися протягом певного терміну.

«Влада таким чином друкуватиме ці бюлетені в себе, в підвалі в офісі Партії регіонів, там буде їх знищувати», - сказав А.Яценюк.

Він додав, що влада таким чином хоче порушити чинне законодавство, а також вимоги Венеціанської комісії протягом року не змінювати виборче законодавство.