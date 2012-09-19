Ківалов не розуміє причин "істерики"

Про це йдеться у повідомленні прес-служби депутата, переданому УНІАН.

За словами С.Ківалова, він не розуміє причин істерики навколо ухвалених учора у першому читанні змін до Кримінального і Кримінального процесуального кодексів.

«Думаю, не знайдеться жодної людини у здоровому глузді, яка б хотіла, щоб її безкарно обмовили. Зараз депутат від нашої фракції Віталій Журавський пропонує ввести кримінальну відповідальність за наклеп. Я за ці поправки голосував тому, що вважаю, що розповсюдження свідомо неправдивої інформації (наклепу) – неприпустимо», - зазначив С.Ківалов.

Він підкреслив, що критика і наклеп – не одне і те саме. «Для того, щоб когось у чомусь викрити, треба мати достовірну інформацію, треба оперувати фактами, а не чутками і не плітками, які поширюють зацікавлені особи у тих же парламентських кулуарах. Не розумію, чому в контексті наклепу говорять про загрозу свободі слова», - сказав С.Ківалов.

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Депутат висловив думку, що, можливо, треба поставити якісь правові «обмежувачі», щоб не було можливості переслідувати журналістів за оприлюднення правди. «Але тільки правди, а не наклепу», - підкреслив депутат.

«Якщо вслухатися у риторику супротивників цих змін, у мене як юриста напрошується висновок: зараз відстоюють можливість безкарно обмовляти», - заявив С.Ківалов.