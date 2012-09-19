Журавський пояснив, що закон про наклеп подав через вибори

Автор законопроекту про запровадження кримінальної відповідальності за наклеп заявляє, що мав на меті захистити результати парламентських виборів, котрі відбудуться 28 жовтня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це народний депутат Віталій Журавський сказав, виступаючи на засіданні Міжвідомчої комісії робочої групи з аналізу стану додержання законодавства про свободу слова та захист прав журналістів.

«Я запропонував цей закон саме зараз для того, щоб захистити свідомий вибір людей на виборах. Наклеп, який поширюють, в тому числі ЗМІ і безвідповідальні журналісти, здатний спотворити чесний вибір 28 жовтня», - сказав В.Журавський.

Він підкреслив, що при написанні цього законопроекту використовував досвід таких європейських країн як Німеччина, Франція, Австрія, Чехія, Польща. За його словами, ці країни не можна запідозрити в недемократичності.

Представник Президента в парламенті, народний депутат Юрій Мірошниченко зауважив, що законопроект ухвалений в першому читанні про запровадження кримінальної відповідальності за наклеп є досить дискусійним і тому він готовий обговорювати правки до цього законопроекту і внести їх на розгляд парламенту, якщо журналістська спільнота їх запропонує.

Водночас, журналісти, які представляють різні журналістські організації, заявили, що не хочуть обговорювати зміни до законопроекту, а вважають, що його потрібно скасувати.

На початку засідання журналісти з різних медіа підняли аркуші паперу А4, на яких було написані гасла проти ухвалення цього законопроекту в цілому.

В ці хвилини дискусія продовжується.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада прийняла 18 вересня в першому читанні зміни до Кримінального кодексу, що передбачають кримінальну відповідальність за наклеп.